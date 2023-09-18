«السجائر الإلكترونية» تربك منظومة المناعة

أكد علماء في جامعة برمنغهام البريطانية، أن تدخين السجائر الإلكترونية، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب عمل منظومة المناعة.

وبينت الدراسة المنشورة بمجلة «Journal of Allergy and Clinical Immunology»، طبقاً لتقرير في «روسيا اليوم»، كبح بخار السجائر الإلكترونية لنشاط الخلايا المتعادلة -الخلايا المناعية التي تدمر الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض. ووفقاً للباحثين، قد يزداد خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي لدى مدخني السجائر الإلكترونية. كما ترتبط الخلايا المتعادلة بالشيخوخة وأمراض الانسداد المزمن، وتلف الأنسجة، لذا فإن كبح نشاطها يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. البيان

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