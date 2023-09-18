عقار يلتقي المدير العام لقوات الشرطة – وزير الداخلية المكلف

التقي السيد مالك عقار اير نائب رئيس مجلس السيادة اليوم بمكتبه الفريق شرطة(حقوقي)خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة – وزير الداخلية المكلف. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان نائب رئيس مجلس السيادة استمع خلال اللقاء الي شرح وافي من وزير الداخلية المكلف عن الجهود الكبيرة والمتعاظمة التي قامت بها وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في استخراج اوراق المواطنين الثبوتية في الولايات خاصة جوازات السفر اضافة للاجراءات الفنية والادارية الخاصة بفتح منافذ جديدة لاستخراج الجوازات في بقية الولايات المستهدفة بجانب اكتمال الربط الشبكي لاستخراج الجوازات والاوراق الثبوتية لدول مصر والسعودية وقطر والامارات بهدف تقديم خدمات هجرية متطورة للمواطنين بالداخل والخارج . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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