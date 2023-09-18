الحج والعمرة بالشمالية تنظم الورشة التقييمية والتقويمية لأعمال حج 1444

برعاية والي الولاية الشمالية الأستاذ الباقر أحمد علي وحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف الاتحادي الدكتور عبد العاطي أحمد عباس وتحت شعار: “خدمة الحاج شرف وأمانة ومسؤولية” ، نظمت أمانة الحج والعمرة بالولاية الشمالية اليوم بدنقلا الورشة التقييمية والتقويمية لأعمال حج 1444 هجرية.

وشهد الورشة ممثل والي الولاية الشمالية الأستاذ نصر الدين عوض وعدد من قيادات حكومة الولاية والمؤسسات والقطاعات والفعاليات المختلفة.

وأشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الاتحادي لدى مخاطبته فعاليات الورشة بنجاح حج العام السابق بالرغم من الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبعض التحديات والمشاكل التي صاحبت أعمال الحج.

وأكد الوزير أن الوزارة حرصت على ألا يغيب السودان من المشهد من خلال خطة الطوارئ الاسعافية التي وضعتها وزارة الشؤون الدينية والاوقاف وشاركت في تنفيذها جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة بأمر الحج والعمرة.

وأشار إلى أن الوزارة ماضية ومن خلال الورش والملتقيات في تقييم وتقويم العمل والأداء من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاج السودان، وأضاف أن مستوي الخدمات التي قدمت لحجاج عام 1444 هجرية في الإسكان، الإطعام، النقل، المشاعر ومستلزمات الحاج كانت متميزة ونالت رضى الحجاج السودانيين، وقال إن الوزارة تسعى دوماً للتجويد، التطوير والاهتمام بالحاج واحترامه.

من جانبه امتدح ممثل والي الولاية الشمالية مجهودات أمانة الحج والعمرة بالولاية وجميع الشركاء في إنجاح أعمال حج العام 1444 هجرية بالصورة المطلوبة.

وشدد على ضرورة التخطيط والتقييم والتقويم والمتابعة وذلك تجويداً للاداء والعمل وخدمة ضيوف الرحمن بكل شرف وأمانة ومسؤولية مؤكداً أن توصيات الورشة تجد الاهتمام والتنفيذ من قبل حكومة الولاية.