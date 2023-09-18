وصول أدوية مختلفة إلى ولاية القضارف عبر المنح

إطمأن إجتماع لجنة إستلام وتوزيع أدوية الطواريء والمنح والهبات والذي انعقد صباح اليوم بوزارة الصحة بالقضارف برئاسة دكتورة رجاء الباقر حسن الفكى مدير صندوق الإمدادات الطبية مقرر اللجنة إطمأن بوصول أدوية مختلفة عبر المنحة القطرية ومنحة منظمتي الصحة العالمية واليونيسف. وكشفت مقرر اللجنة عن إستلام 1050 فتيل من خط العلاج الثاني لمرض الكلازار والذي شهد إنقطاع منذ اندلاع الحرب إضافة إلي 5040 من كاشف الفحص السريع للمرض عبر منحة منظمة الصحة العالمية فضلاً عن وصول سيور وأدوية غسيل الكلى عبر المنحة القطرية وأصناف مختلفة من أدوية الملاريا والايدز عبر صندوق الدعم العالمي، كاشفة عن وصول أدوية مختلفة جري توزيعها علي المؤسسات الصحية. فيما أشار دكتور عبدالحكم علي محمد مدير الإدارة العامة للصيدلة عن استلام إدارته حزمتين من الأدوية عبر منحة منظمة الصحة احتوت على 3000 كيس نقل دم وأشرطة فحص الملاريا. كما أكد إستلام إدارته 125 كرتونة أملاح الإرواء من منظمة اليونسيف تم توزيعها مباشرة علي المناطق المستهدفة مشيداً بجهود الشركاء والمانحين في هذا الإطار. سونا

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