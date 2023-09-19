السفير القطري يُدشن أول تدخل لإغاثة متضرري السيول بنهر النيل

دشن سفير دولة قطر، السفير محمد إبراهيم السادة اليوم ببورتسودان، قافلة من المساعدات الغذائية للأسر المتضررة من السيول في منطقة العالياب، وتعد القافلة المقدمة من قطر الخيرية هي أول تدخل اغاثي من نوعه للمتضررين بولاية نهر النيل. وفي سياق منفصل، وقف السفير القطري رفقة مسؤولين رفيعين في وزارة الصحة على تسليم أدوية غسيل الكلى للمراكز والمستشفيات ببورتسودان.

وأشاد سفير دولة قطر بسرعة استجابة قطر الخيرية في تقديم المساعدات الغذائية العاجلة للمتضررين من السيول بولاية نهر النيل، وأكد استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في السودان، وأثنى على تنفيذ قطر الخيرية للعديد من المشاريع الغذائية والصحية المهمة خلال الأشهر الماضية لمساعدة النازحين والعالقين والمتأثرين بالحرب بعدد من الولايات. ونوّه إلى أن قطر الخيرية استجابت ضمن جهودها الإنسانية وبدعم كريم من أهل الخير في قطر بتنفيذ أول تدخل اغاثي بعد الحرب لدعم المستشفيات المتأثرة بالخرطوم، كما بادرت كذلك بتوفير أول شحنات من أدوية السرطان منذ بدء الحرب عبر جسر جوي خاص شمل (62) طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى السرطان والفشل الكلوي، ويتواصل دعمها في تنفيذ مشاريع المياه والإصحاح والسلال الغذائية للمتأثرين.

ورافق سفير دولة قطر في جولته للوقوف على الدعم القطري المقدم لمرضى غسيل الكلى، وزير الصحة بولاية البحر الأحمر د. ابراهيم ملك الناصر ومدير المحاجر القومية د. الفاتح الربيع ممثلا لوزير الصحة الاتحادي اللذين أشادا بدعم قطر الخيرية المستمر للفئات الأكثر هشاشة واحتياجاً والمتأثرة بالحرب. وأعربا عن بالغ تقديرهما لقطر أميراً، حكومة وشعباً على دعمهم اللامحدود لأشقائهم في السودان في كل الأزمات.

جدير بالذكر، أن القافلة العاجلة التي سيرتها قطر الخيرية لإغاثة الأسر المتضررة بمنطقة العالياب تحتوي على (13) طناً من المساعدات الغذائية الضرورية لـ (2400) من المتضررين بالمنطقة.

وكالة سونا