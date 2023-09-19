شرطة نهر النيل تضبط متهم بحوزته 20 الف دولار امريكي

تمكن تيم متخصص يتبع للميدان بإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهر النيل من ضبط متهم بحوزته مبلغ 20 الف دولار أمريكي في طريقه الى الولاية الشمالية. وتتخذ بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة تحت المواد 100/68 بقسم شرطة الأوسط عطبرة مع وضع المبلغ النقدي كمعروضات. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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