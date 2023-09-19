الجيش السودان - قوات خاصة قامت قوة من الجيش السوداني بتطويق مقر حركات وأحزاب شرق السودان بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر مساء يوم الاثنين. وقال مصدر حكومي بالبحر الأحمر للجزيرة: بأه تم إطلاق رصاص في الهواء من بعض المتفلتين والجيش يسيطر على الأوضاع مع استمرار الحياة بصورة طبيعية. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إطلاق رصاص.. قوة من الجيش تطوق مقر حركات وأحزاب شرق السودان بمدينة بورتسودان – شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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