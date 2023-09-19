الناطق الرسمي: مليشيا الدعم السريع قطعت المياه والكهرباء عن أحياء المهندسين وأم بدة والريف الجنوبي

مليشيا الدعم السريع قطعت المياه والكهرباء عن أحياء المهندسين وأم بدة والريف الجنوبي بأم درمان لإجبار المواطنين على النزوح عن منازلهم. – مليشيا الدعم السريع طردت 21 أسرة من منطقة الفتيحاب بأم درمان من منازلهم تمهيدا لنهبها أو الاستيلاء عليها واستخدامها للأغراض الحربية. – قواتنا تواصل أداء واجباتها الدستورية في الدفاع عن البلاد ودحر التمرد وجاهزون للتعامل مع كل المتغيرات التي يحاول المتمردون فرضها. الجزيرة – السودان

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