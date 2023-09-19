اتحاد جدة يقص شريط الآسيوية بثلاثية أمام أجمك

قص اتحاد جدة شريط مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بفوز مريح على حساب أجمك الأوزبكي (3-0)، اليوم الإثنين، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل. افتتح هارون كامارا أهداف الاتحاد في الدقيقة 11، وأضاف البرازيلي رومارينيو الهدفين الثاني والثالث (ركلة جزاء) في الدقيقتين 15 و42.

بدأ الاتحاد ضاغطا منذ الدقائق الأولى، وتمكن هارون كامارا من تسجيل الهدف الأول، بعد تمريرة المغربي عبدالرزاق حمدالله ليسدد داخل الشباك مباشرة، في الدقيقة 11.وبعد 4 دقائق اخترق كامارا منطقة الجزاء وسدد كرة ارتطمت بمدافعي أجمك، وعادت للبرازيلي رومارينيو الذي أسكنها الشباك، محرزًا الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وحصل عبد الرزاق حمد الله على ركلة جزاء، بعد العودة لتقنية الفيديو، سجّل منها رومارينيو الهدف الثالث.وسارت المباراة هادئة دون هجمات خطيرة على المرميين، حتى انتهت بانتصار عريض للاتحاد.

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