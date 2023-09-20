بالصور.. البرهان في مروي

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قام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات للمسلحة السودانية بزيارة إلى قاعدة مروي وقيادة المنطقة العسكرية، في أول زيارة للمنطقة بعد اندلاع الحرب.
وتفقد رئيس المجلس السيادي الانتقالي وقائد الجيش السوداني “البرهان” خلال زيارته جرحى العمليات في مستشفى مروي العسكري، حيث استقبل بروح معنوية عالية.
وكانت مروي من أولى محطات اندلاع القتال العنيف الذي يخوضه الجيش السوداني لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ خمسة أشهر.
شاهد بالصور زيارة البرهان إلى مروي:
الخرطوم – “أخبار الخليج 365”
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