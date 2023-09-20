شاهد بالفيديو منى مجدي من جوبا: كنت خايفة شوية لكن الناس ظريفين وعلى طبيعتهم

فاجأت المطربة “منى مجدي” جمهورها بإطلالة من دولة جنوب السودان، والتي تزورها لأول مرة، حيث وجدت الاستقبال الجميل والأجواء الرائعة في انتظارها.

وقالت منى مجدي في حوار على إحدى المنصات الجنوب سودانية بأن هذه أول مرة تدخل فيها جنوب السودان وكانت خائفة لكن من الحدود وبدأت تشعر بأنها في بلدها.

وأضافت منى مجدي بحسب رصد محرر “النيلين” بأن مثل هذه الأمسية الثقافية التي تشارك فيها تفرغ الطاقات السلبية وتكتسب طاقات إيجابية تبعد من جو الحرب والزهج والاكتئاب.

وقالت منى بأن تصورها لجنوب السودان كان إنو بلد جميل وأجواء ومناظر طبيعية، وفعلاً وجدته كذلك، ويغير من النفسيات للأفضل. ونحن إخوان.

وعن معارفها في جنوب السودان قالت بأنها سعيدة لمقابلة عدد كبير من زملاء دراستها في كلية الموسيقي والدراما، حيث استقبلوها استقبال رائع وهي مبسوطة جداً.

وفي الختام تمنت منى مجدي أن يعم السلام في ربوع السودان وكل الدول الإفريقية.

شاهد الحوار مع منى مجدي من منصة ” The Mail “:

المصدر – “النيلين“