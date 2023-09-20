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الشرطة: الجوازات قريباً بسفارة السودان بالرياض وقنصلية السودان بجدة

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Asma Osman 0 تبليغ

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جواز سفر سوداني

أكد العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة على (مغادرة ) فريق فني من ادارتي الجوازات والسجل المدني لاستخراج الجواز الالكتروني بسفارة السودان بالرياض وقنصلية السودان بجدة.

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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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