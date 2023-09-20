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برشلونة يفتتح ابطال أوروبا بفوز مثير على أنتويرب البلجيكي

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Asma Osman 0 تبليغ

استهل مشواره في ، مساء اليوم الثلاثاء، بالانتصار بنتيجة (5-0) خلال مواجهة رويال أنتويرب البلجيكي، على ملعب “مونتوجويك

.وسجل لبرشلونة، جواو فيليكس (هدفين) في الدقائق 11 و67، ليفاندوفسكي 19*، وجافي 54*، وبجيلي باتاي (بالخطأ في مرماه).

وبهذا الانتصار يعتلي برشلونة قمة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الوصيف بورتو، بينما يقبع رويال أنتويرب في ذيل الترتيب بدون نقاط.

كووورة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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