برشلونة يفتتح ابطال أوروبا بفوز مثير على أنتويرب البلجيكي

استهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، بالانتصار بنتيجة (5-0) خلال مواجهة رويال أنتويرب البلجيكي، على ملعب “مونتوجويك“
.وسجل لبرشلونة، جواو فيليكس (هدفين) في الدقائق 11 و67، ليفاندوفسكي 19*، وجافي 54*، وبجيلي باتاي (بالخطأ في مرماه).
وبهذا الانتصار يعتلي برشلونة قمة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الوصيف بورتو، بينما يقبع رويال أنتويرب في ذيل الترتيب بدون نقاط.
كووورة
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