البرهان يغادر إلى نيويورك لمخاطبة الأمم المتحدة

توجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي – القائد العام للقوات المسلحة السودانية، صباح اليوم الأربعاء ، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السيد / مالك عقار إير ،والفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة ، وعدد من السادة الوزراء ومن المقرر أن يلقي سيادته، خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، الموافق 22 سبتمبر.

كما سيشارك في إجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة . وسيلتقي رئيس مجلس السيادة على هامش الدورة 78, بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر إستقراراً. وعلى مدى أسبوع سيلقي نحو 150 رئيس دولة وحكومة من كافة انحاء العالم خطاباتهم في هذا الاجتماع السنوي ، الذي تتجه إليه أنظار العالم.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي