مبابي وحكيمي يمنحان باريس صدارة مجموعة الموت

أسقط باريس سان جيرمان ضيفه بوروسيا دورتموند (2-0)، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.وسجل هدفا المباراة، الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 49، والمغربي وأشرف حكيمي (58)، ليصحح “بي إس جي” مساره بعد الخسارة في المباراة الأخيرة بالدوري أمام نيس (2-3).

كما اعتلى العملاق الباريسي، مجموعة الموت، مستفيدًا من تعادل منافسيه ميلان ونيوكاسل يونايتد، من دون أهداف في سان سيرو.احتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل ضائع، أضاع خلالها مبابي فرصتين محققتين لمضاعفة النتيجة، بخلاف هدف غير محتسب لجونسالو راموس بداعي التسلل.

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