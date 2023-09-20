شاهد بالفيديو.. تحقيق حصري لـCNN .. هل استهدفت أوكرانيا “فاغنر” في السودان؟

أظهر مقطع فيديو بالتصوير الحراري يظهر قوات عسكرية مجهزة بمعدات عالية التقنية، أكثر تطورًا بكثير مما أظهره السودانيون حتى الآن.

بينما أظهر مقطع آخر سلسلة من الضربات عالية الدقة نهارًا تهطل من السماء في المدينة نفسها وما حولها، لتضرب أهدافًا مدعومة من مجموعة “فاغنر” الروسية في السودان.

قال مصدر عسكري أوكراني لشبكة CNN إن هذا عمل جيش أجنبي.

وعندما سُئل عما إذا كانوا سيقولون بشكل لا لبس فيه أن كييف كانت وراء الهجمات، اكتفى المصدر بالقول إن “القوات الخاصة الأوكرانية هي المسؤولة على الأرجح”، وهو ما سيشكل توسعًا دراماتيكيًا في ساحة حرب كييف ضد موسكو.

كشفت تحقيقات سابقة لشبكة CNN أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية، تحظى بدعم كبير من فاغنر في قتالها ضد الجيش السوداني في حرب من أجل الهيمنة.

حصلت CNN على سلسلة من مقاطع الفيديو للعملية، تظهر 14 ضربة مختلفة على أسلحة ومعدات قوات الدعم السريع التي يُعتقد أن فاغنر قدمتها.

لقد حددنا 7 مواقع مختلفة لضربات الطائرات بدون طيار في أم درمان، معقل قوات الدعم السريع الذي أصبح نقطة محورية في الصراع. وقمنا بتحديد الموقع الجغرافي للقطات الغارة الليلية على المدينة نفسها من خلال تحديد المباني التي تظهر في الصور.

تم بالفعل تحرير فيديو الطائرة بدون طيار الذي حصلت عليه CNN، لكن لا تزال هناك أدلة حول هوية من يقفون وراء الهجمات. فالنص الموجود على شاشة وحدة التحكم بطائرة الدرون – الذي يظهر في الفيديو – مكتوب باللغة الأوكرانية.

تستخدم القوات الأوكرانية طائرات درون تجارية متوفرة على نطاق واسع، يبلغ الحد الأقصى لنطاق نقل الفيديو حوالي 9 أميال، وهذا يعني أنه يمكننا أن نقول إن مسيّري الطائرات كانوا في السودان بالقرب منها.

إنه تكتيك شائع في أوكرانيا ولكن ليس كثيرًا في السودان. قال خبراء طائرات الدرون الذين استشارتهم شبكة CNN إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر طائرات درون مثل هذه بهذه الطريقة في إفريقيا.

وشاركت شبكة CNN مقاطع الفيديو مع مصدر سوداني رفيع المستوى في الجيش السوداني للتعليق، والذي قال إنه “ليس لديه علم بعملية أوكرانية في السودان” ولا يعتقد أن ذلك صحيح.

لقد أصبح السودان متورطًا في حرب روسيا ضد أوكرانيا العام الماضي، رغم كونه على بعد آلاف الأميال من خط المواجهة، عندما استغلت شركة فاغنر، كما كشفنا سابقا، موارد الذهب في السودان للمساعدة في تمويل جهود موسكو الحربية في أوكرانيا، ملتفة على العقوبات الأمريكية على روسيا.

وبعد سقوط طائرة تقل زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، على الأرض أواخر الشهر الماضي، اعتقد الكثيرون أن نفوذ فاغنر سوف ينحسر، لكن العكس تمامًا هو ما حدث.

قال المبلغون عن المخالفات العسكرية في عدد من البلدان الأفريقية لشبكة CNN إن الكرملين يعزز سلطته على شبكات فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وليبيا ومالي.

والآن توسعت هذه الشبكة أكثر، هذه المرة إلى تشاد. لقد تأثرت تشاد بالفعل بالمشاكل في السودان المجاور، ومع ذلك فإنها تظهر كنقطة عبور رئيسية لإمدادات قوات الدعم السريع في السودان، كجزء من توسيع نفوذ روسيا في إفريقيا.

ومن خلال الإحالة المرجعية لشهادات مصادر استخباراتية وعسكرية نشطة في المنطقة مع صور الأقمار الصناعية، كشفت شبكة CNN عن أدلة على أن أسلحة فاغنر عبرت خلال تشاد خلال الأسبوعين الماضيين، للوصول إلى قاعدة عسكرية لقوات الدعم السريع في السودان.

وعند النظر عن كثب، يمكن رؤية أكثر من 100 مركبة، بما في ذلك عشرات الشاحنات في القاعدة. دليل على استمرار الإمدادات التي تقدمها روسيا وفاغنر.

إن توجيه ضربة للقوات المدعومة من فاغنر في السودان سيشكل ضربة لموسكو، وإذا كانت أوكرانيا خلف ذلك، فإنها تزيد من المخاطر بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في قبول دعم فاغنر في المستقبل. درس يوضح الثمن الذي يمكن أن يضطروا إلى دفعه مقابل التعاون مع روسيا.

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شبكة CNN