عاكس فتاة سودانية: القبض على 8 سودانيين لتورطهم في إنهاء حياة أجنبي في القاهرة

القاهرة ‏ألقى رجال أمن القاهرة القبض على 8 سودانيين لاتهامهم بالتشاجر مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول والتعدي عليه بأسلحة بيضاء مما أدى إلى وفاته وذلك بسبب معاكسة فتاة سودانية. ‏وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من السودانيين و آخر يحمل جنسية أخرى بحي الواحة في الحي العاشر بمدينة نصر . على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتم ضبط 8 سودانيين وبحوزتهم ( عصيان خشبية ) ، وتم العثور على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول مصاب بجروح متفرقة نتيجة الاعتداء عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته ، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهمين. صدى البلد

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