كشفت أجهزة الأمن في الجيزة، الثلاثاء، ملابسات واقعة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تغيب فتاة عن أسرتها والعثور عليها.
أفاددت التحريات، بأن «صيدلي» حرر بلاغ بديوان عام قسم شرطة العمرانية بتغيب ابنه «صيدلانية» تعاني من مرض نفس، حيث قام باستدعاء سيارة إسعاف لتحويلها إلى إحدى المصحات النفسية، ولدى علمها بذلك فرت هاربة.
بإجراء التحريات أمكن التوصل للمتغيبة رفقة مواطن، مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها، وبسؤاله قرر بالعثور على المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول بنها في القليوبية ونشره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للتوصل لأهليتها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصري اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر علمت بتحويلها إلى مصحة نفسية.. «أمن الجيزة» يكشف ملابسات تغيب صيدلانية عن منزل أسرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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