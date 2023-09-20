نشرت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتبع لقوات الدعم السريع مقطع فيديو وجد رواجاً واسعاً وتم تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع النقيب بالدعم السريع سمر إبراهيم وهي تحتفل مع زملائها بمدرعات الشجرة. ووجهت سمر خلال حديثها رسالة للمطربة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” بعد مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة الآن بالخرطوم. وقالت النقيب سمر بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين (نقول لي ندوية أخوانك في الدعم السريع الآن في مدرعات الشجرة وفعلا دنيا زايلي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نقيب الدعم السريع سمر إبراهيم توجه رسالة للفنانة ندى القلعة من مدرعات الشجرة: (فعلاً دنيا زايلي يا ندوية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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