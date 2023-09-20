تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو مؤثر حصد آلاف الاعجابات وتمت مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المؤثر بكاء الفرقة الموسيقية لأحد الفنانين الشباب الذي كان يغني خلال حفل خارج السودان وفقاً لما ذكر المتابعون. أعضاء الفرقة الموسيقية لم يتمالكوا دموعهم لحظة ترديد الفنان مقطع (يا الخرطوم يا العندي جمالك) من الأغنية الشهيرة يا وطني يا بلد أحبابي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤثر.. شاهد لحظة بكاء الفرقة الموسيقية عندما ردد الفنان (يا الخرطوم يا العندي جمالك) في حفل خارج السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.