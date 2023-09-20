شاهد بالصورة والفيديو.. شباب سودانيون يبتدعون رقصة جديدة أطلقوا عليها (الجدادة تكاكي) بعد أن شاهدوها لأول مرة عند لاعب كرة قدم

تصدرت رقصة جديدة أطلقها شباب سودانيون الترند على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان وذلك بعد نشر مقاطع لها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الرقصة الجديدة أطلق عليها المتابعون اسم (الجدادة تكاكي) حيث يقوم الشاب بوضع يديه على وسطه والمشي على طريقة الدجاجة مع تحريك الرقبة. وظهر شباب سودانيون في مقاطع فيديو تم تجميعها في مقطع واحد وهم يقدمونها, وذكر متابعون أن أول من قدم هذه الرقصة لاعب كرة قدم أثناء إحدى تدريبات فريقه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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