شاهد بالفيديو.. مبارك الفاضل يفجرها داوية: مصادر من داخل الدعم السريع أكدت لي خبر وفاة “حميدتي” باليوم والتاريخ وهذه هي حقيقة تسجيلاته الصوتية

واصل رئيس حزب الأمة السيد مبارك الفاضل تفجير المفاجأت خلال حوار أجراه معه الصحفي والمذيع المصري أحمد طه عبر قناة الجزيرة.

وبحسب الحوار الذي شاهده محرر موقع النيلين فقد أكد الفاضل أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” توفي تحديداً في السابع عشر من مايو الماضي.

وذكر رئيس حزب الأمة أن مصادره من داخل الدعم السريع أكدت له الخبر الذي كان قد انفرد به خلال استضافة بإحدى الفضائيات.

ورد مبارك الفاضل بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين على التساؤولات المطروحة (كيف مات وتسجيلاته الصوتية متواصلة؟) مؤكداً أن كل التسجيلات تم استخدامها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)