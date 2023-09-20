سخرت فتاة سودانية من مخططات أفراد الدعم السريع التي تهدف للاستيلاء على أملاك ومنازل المواطنين التي يتواجدون فيها الآن.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت الفتاة التي تم وصفها بالحسناء خلال مقطع فيديو أن أحد أفراد الدعم السريع وبعد القبض عليه أكد أن قياداتهم نصحتهم بالبقاء داخل المنازل والمستشفيات.
وذكرت أن فرد الدعم السريع الذي يبلغ من العمر 16 عام أكد أن قياداتهم أبلغتهم أيضاً بالتحصن في المنازل لأن الجيش لا يقصفها, كما تم تبليغهم بامتلاكهم لعمارات المواطنين بعد أن تم حرق سجلات الأراضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تكشف مخطط أفراد الدعم السريع الذي يهدف للاستيلاء على “عمارات” المواطنين بعد أن أوهمتهم قياداتهم بأن كل أوراق الأراضي تم حرقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.