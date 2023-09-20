شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تكشف مخطط أفراد الدعم السريع الذي يهدف للاستيلاء على “عمارات” المواطنين بعد أن أوهمتهم قياداتهم بأن كل أوراق الأراضي تم حرقها

سخرت فتاة سودانية من مخططات أفراد الدعم السريع التي تهدف للاستيلاء على أملاك ومنازل المواطنين التي يتواجدون فيها الآن.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت الفتاة التي تم وصفها بالحسناء خلال مقطع فيديو أن أحد أفراد الدعم السريع وبعد القبض عليه أكد أن قياداتهم نصحتهم بالبقاء داخل المنازل والمستشفيات.

وذكرت أن فرد الدعم السريع الذي يبلغ من العمر 16 عام أكد أن قياداتهم أبلغتهم أيضاً بالتحصن في المنازل لأن الجيش لا يقصفها, كما تم تبليغهم بامتلاكهم لعمارات المواطنين بعد أن تم حرق سجلات الأراضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)