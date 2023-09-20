دورات تدريبية في بروتوكول الملاريا المحدث بالولاية الشمالية

ينفذ البرنامج القومي لمكافحة الملاريا بالتعاون مع إدارة الملاريا ومكافحة نواقل الأمراض بالولاية الشمالية هذه الأيام دورات تدريبية في مجال بروتوكول الملاريا المحدث للعام 2023م. وتستهدف الدورات الكوادر الطبية والاطباء والمساعدين الطبيين والممرضين بمحليات دنقلا والبرقيق والقولد والدبة ومروي. وأكدت الدكتورة سحر خالد من البرنامج القومي لمكافحة الملاريا في تصريح (لسونا) أن الهدف من الدورات التدريبية تنوير المستهدفين ببروتوكول الملاريا الجديد المحدث للعام الحالي وذلك بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة الاستشارية للبرنامج القومي لمكافحة الملاريا والنتائج الأولية للدراسة الخاصة بفعالية الدواء. كما أشارت دكتورة سحر خالد الى ضرورة توسيع دور المعالج النفسي ونشر الرسائل التوعوية. من جانبه أوضح مدير إدارة الملاريا ومكافحة نواقل الامراض بالولاية الشمالية الاستاذ عبيد الله محمد عبيد الله أن الدورات التدريبية غطت محليات القولد والدبة ومروي وستغطي يوم غد الخميس محليتي دنقلا والبرقيق، مشيراً إلى أن الملاريا في الوضع الحالي تمثل نسبة 4 إلى 12% من تردد الأمراض. وأضاف أن من التحديات الكبيرة التي تواجه الادارة إنتشار الملاريا الحبشية القادمة من بعض الولايات وقال إن المجهودات متواصلة لتوفير أدوية الملاريا. سونا

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