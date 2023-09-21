وفد اللجنة العليا لدعم العلاج والطوارئ بولاية شمال دارفور يشيد بخدمات مستشفى الشرطة الفاشر

تفقد اليوم وفد من اللجنة العليا لدعم العلاج والطوارئ بولاية شمال دارفور برئاسة السيد أحمد حسن الدومة مدير عام وزارة الصحة بالإنابة تفقد مستشفى الشرطة الفاشر ؛ حيث كان في إستقبالهم العميد شرطة/ أيوب عبدالرحيم حسن مدير شرطة الولاية بالإنابة ومدير دائرة الجنايات برئاسة شرطة الولاية والسيد مدير المستشفي .

وفور وصول الوفد عقد إجتماعا بمكتب السيد مدير المستشفي بحضور مدير شرطة الولاية بالإنابة وإدارة المستشفى حيث تم تنوير الوفد الزائر بالخدمات الكبيرة التي تقدمها مستشفى الشرطة لمواطني مدينة الفاشر والمحليات الأخري دون تمييز بين المواطنين ومنسوبي الشرطة.

أشاد مدير عام وزارة الصحة بالإنابة بالخدمة الجليلة التي تقدمها مستشفى الشرطة لمواطني الولاية بصفة عامة ولمواطني مدينة الفاشر بصفة خاصة ؛ ووعد بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستشفى والمساهمة في توفير الوقود لتوليد الكهرباء . كما دعا لإنشاء قسم خاص بالتغذية العلاجية والتنسيق مع وزارة الصحة بالولاية لتوفير أشرطة فحص حمي الضنك وحصر الحوجة الفعلية من الكوادر الطبية والصحية والفنية لتوفيرها عبر الوزارة عن طريق التعاقد أو الإنتداب بالإضافة لتوفير إحتياجات الصحة الإنجابية ؛ وكل ذلك بغرض تطوير الخدمة العلاجية .

هذا وقد تعرف أعضاء الوفد الزائر علي أقسام المستشفى المختلفة للوقوف ميدانيا علي سير العمل كما وقف الوفد علي آخر الإستعدادات بمجمع العمليات والذي سيتم إفتتاحه قريبا .

المكتب الصحفي لشرطة السودان