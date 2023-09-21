الحكيم: أحصي اليوم 430 قتيلاً و90 أسيراً من الجنجويد أمام القيادة العامة

كتب الشيخ محمد هاشم الحكيم: لا أدري؛ لأي مكون تنتمي المجموعات التي قدمتها اليوم قيادة الجنجويد قربانا أمام القيادة! أحصي اليوم 430 قتيلاً و90 أسيراً .. و 12 سيارة مدمرة و 3 مدرعات..! محمد هاشم الحكيم

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