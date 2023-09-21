ملخص العمليات ليوم الاربعاء 20 سبتمبر – الجيش السوداني

أصدر الناطق الرسمي بإسم قوات الشعب المسلحة السودانية موجز الموقف اليومي للعمليات. وفيما يلي نصه :
القيادة العامة للقوات المسلحة
موجز الموقف اليوم
جميع المناطق العسكرية و جميع الفرق بجميع أنحاء البلاد مستقرة
حاولت عناصر من المليشيا المتمردة اليوم الهجوم علي بعض المواقع المتقدمة في محيط القيادة العامة و تم دحرهم بحمد الله و تدمير عدد من الآليات القتالية تضمنت عربات تحمل مدافع ثنائية و مدافع رباعية و عدد من المدرعات و عربات لاندكروزر و خلفت عشرات من القتلي و الجرحي و لاذ العدو بالفرار.
قواتنا في بقية أنحاء العاصمة تواصل عملياتها ضد المليشيا المتمردة و توقع بها ضربات مؤلمة و قوية و تكبدها خسائر فادحة في المعدات و العتاد..
دعواتنا بالقبول والرحمة لشهداءنا الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى.
(نصر من الله وفتح قريب )
الاربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣م
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة
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