ملخص العمليات ليوم الاربعاء 20 سبتمبر – الجيش السوداني

أصدر الناطق الرسمي بإسم قوات الشعب المسلحة السودانية موجز الموقف اليومي للعمليات. وفيما يلي نصه :

القيادة العامة للقوات المسلحة

موجز الموقف اليوم

جميع المناطق العسكرية و جميع الفرق بجميع أنحاء البلاد مستقرة

حاولت عناصر من المليشيا المتمردة اليوم الهجوم علي بعض المواقع المتقدمة في محيط القيادة العامة و تم دحرهم بحمد الله و تدمير عدد من الآليات القتالية تضمنت عربات تحمل مدافع ثنائية و مدافع رباعية و عدد من المدرعات و عربات لاندكروزر و خلفت عشرات من القتلي و الجرحي و لاذ العدو بالفرار.

قواتنا في بقية أنحاء العاصمة تواصل عملياتها ضد المليشيا المتمردة و توقع بها ضربات مؤلمة و قوية و تكبدها خسائر فادحة في المعدات و العتاد..

دعواتنا بالقبول والرحمة لشهداءنا الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى.

(نصر من الله وفتح قريب ) الاربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣م

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة