منتخب السودان يختار لعب مبارياته الرسمية بمصر

قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم لعب المباريات الرسمية لصقور الجديان بمصر بسبب عدم أهلية الملاعب السودانية.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حرم السودان وغيرها من الدول من تنظيم المباريات على ملاعبها لعدم أهليتها وفقا لمعايير كاف.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم وافق على المقترح المقدم من لجنة المنتخبات الوطنية بأن تلعب المباريات الرسمية للمنتخب بمصر.
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