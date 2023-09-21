ضبط 47 راس بنقو بمحلية مروي

تمكنت شعبة المباحث بشرطة محلية مروي من ضبط عدد 47 راس من الحشيش ( بنقو ) مخبأة داخل كرتونة بلح بحوزة المتهم ( ب م ه ) وتعود التفاصيل الي توفر معلومة بقيام بعض الاشخاص بالاتجار في المخدرات داخل سوق مروي وعلي اثر ذلك تم تكوين تيم من المباحث تحت اشراف مدير شرطة الولاية الشمالية ومدير شرطة محلية مروي ظل يعمل علي جمع المعلومات بمعاونة افراد الشرطة الأمنية وبعد الرصد والمتابعة وتوثيق المعلومة وعمل كمين نجح التيم في القبض علي المتهم وبحوزته المعروضات جوار سوق الخضار بمروي وقد تم فتح بلاغ تحت المادة (15 أ) بقسم شرطة محلية مروي واتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم المتهم للمحاكمة . من جانبه اشاد مدير شرطة محلية مروي بتيم المباحث والشرطة الامنية وحرصهم علي تجفيف منابع الجريمة والقضاء علي بؤرها تحقيقا لامن واستقرار المحلية مؤكدا استمرار الحملات في كافة النواحي منعا لوقوع الجريمة وبسط الامن بكافة ربوع المحلية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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