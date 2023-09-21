شاهد بالفيديو.. فتيات الريف الروسي يخطفن الأنظار من جديد برقصات جميلة وأصوات ساحرة

فتيات الريف الروسي خطفت فتيات الريف الروسي الأنظار وهي يقدمن فواصل من الرقص الجميل الذي يعبر عن التراث والفولكلور الروسي المميز. وقدمت مجموعة الفتيات في الفيديو المرفق ألحان جميلة وهن يتجولن وسط بيئة ساحرة ومناظر خلابة، جعلت رواد شبكات التواصل الاجتماعي يتغزلوا فيهم بحسب رصد محرر “النيلين“، ويكتبون لهن عبارات الإعجاب والانبهار. ونشرت “المجلة الروسية العربية” مجموعة من المشاهد التي تعبر عن بيئة الريف الروسي وعادات وتقاليد وتراث، ممتزجة بألحان مؤثرة. شاهد بالفيديو فتيات الريف الروسي: المصدر – “النيلين“

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