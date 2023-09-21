مواجهات عنيفة في الخرطوم.. حرب السودان تتسبب بتشريد الملايين

تجددت الاشتباكات العنيفة اليوم الخميس بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم، وتصاعدت أعمدة الدخان في عدة أحياء مجاورة بالمنطقة.

فقد اندلعت معارك ضارية وسط وجنوب العاصمة السودانية في وقت قصفت المسيرات التابعة للجيش مواقع قوات الدعم السريع.

وتواصلت المواجهات لليوم السادس علي التوالي بين الجيش والدعم السريع حول محيط منطقة قيادة الجيش وسط الخرطوم، حيث دارت اشتباكات عنيفة سُمع على أثرها دوي انفجارات قوية ومتتابعة.

واستهدفت مسيرة تابعة للجيش بعض المواقع التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع في منطقة أبو آدم جنوب الخرطوم، الأمر الذي أدى إلى تصاعد كثيف للسحب الدخانية من هذه المنطقة،

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها.

وبينما تركزت الاشتباكات في العاصمة السودانية وإقليم دارفور غربي البلاد، قُتل نحو 7500 شخص، بينهم 435 طفلًا على الأقل بحسب البيانات الرسمية، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.

واليوم، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الوضع الصحي للسودانيين يواجه تهديدًا بسبب النزوح الجماعي والإصابات والجوع والفيضانات وفاشيات الأمراض.

وكشفت أن الحرب في السودان تسببت في تشريد 5.2 مليون شخص، بينهم 4.1 مليون شخص داخل البلاد و1.1 مليون شخص نزحوا إلى البلدان المجاورة.

وأكدت أن 24.7 مليون شخص أي نصف سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. ومن هذا العدد، يواجه 20.3 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.

قناة العربي