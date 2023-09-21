طائرات محطمة .. زجاج متناثر.. أجهزة ومعدات مبعثرة.. سيارات محترقة .. مشاهد حديثة من آثار الدمار والحريق بمطار الخرطوم الدولي ومبنى الخطوط الجوية السودانية. وتعرض مطار الخرطوم الدولي لأكبر عملية تدمير في تاريخه جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “المتمردة”، والمستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر. شاهد الصور من الجزيرة – السودان الجزيرة – السودان

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