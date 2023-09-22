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البرهان يلتقي وزير الخارجية الروسي – شاهد الصور

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Asma Osman 0 تبليغ

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التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بنيويورك على هامش مشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل تنشيط علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

وأطلع رئيس مجلس السيادة وزير الخارجية الروسي علي تطورات الاوضاع في السودان علي خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع ضد الدولة السودانية والانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين في السودان.

وأشاد البرهان بالدور الذي ظلت تلعبه روسيا في مساعدة السودان ودعم السلام والاستقرار فيه .

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إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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