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رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الخارجية السعودي

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Asma Osman 0 تبليغ

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البرهان

إلتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بنيويورك على هامش مشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ال سعود.

حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين السودان والمملكة العربية وسبل دعمها وترقيتها بما يخدم المنفعة المشتركة لشعبي البلدين.

وتطرق اللقاء للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في معالجة الأزمة السودانية التي نشبت بسبب تمرد مليشيا الدعم على الدولة.

وأشاد البرهان بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير في دعم السودان وإهتمامهما بإستتباب الأمن والإستقرار في السودان.

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سونا

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MO Nasa

MO Nasa

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