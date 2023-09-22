قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي: نحث الأطراف المتقاتلة للعودة لطاولة التفاوض

قحت قالت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي: – الأزمة التي تمر بها البلاد تتطلب من جميع الأطراف تحكيم صوت العقل واللجوء للحلول السلمية التفاوضية عوضاً عن المواجهات العسكرية. – هذه الحرب لا تصب إلا في مصلحة بقايا عناصر النظام البائد الذين يريدون إطالة أمدها بغية السيطرة على السلطة حتى لو كان ذلك على حطام ما تبقى من الوطن – نحث الأطراف المتقاتلة للعودة لطاولة التفاوض عبر عملية سياسية شاملة تخاطب جذور الأزمة وتنهي المأساة الإنسانية التي يعاني منها شعبنا. الجزيرة – السودان

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