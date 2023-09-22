شاهد بالصور.. ملابس رياضية.. ياسمين عز تستعرض رشاقتها

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شاركت الإعلامية ياسمين عز، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة رياضية.
وظهرت ياسمين عز، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود، ونسقت معه توب باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين عز، في المكياج على وضع لمسات بسيطة وناعمة تكشف عن جمالها ملامحها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.
كما اختارت ياسمين عز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية وناعمة تكشف جمالها.
صدى البلد
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