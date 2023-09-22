شاهد بالصور.. مناظر ساحرة من سنار تخطف أبصار رواد السوشال ميديا السودانية

صدق أو لا تصدق دي مدينة سنار .. خطفت هذه الكلمات المصحوبة بصور رائعة من مدينة سنار أنظار رواد شبكات التوصل الاجتماعي في السودان بسبب جمالها والأجواء والبيئة الطبيعية التي تظهر فيها.

ونشر الناشط في العمل المجتمعي “معز محمد شريف” الصور على صفحته الشخصية بحسب رصد محررة “النيلين“، حيث وجدت آلاف التعليقات والتفاعل والدهشة من المتابعين والذين لم يصدق بعضهم بأن تلك سنار.

ونزح عدد من سكان الخرطوم إلى ولاية سنار هرباً من جحيم الحرب التي تخوضها القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.

شاهد الصور وتفاعل الجمهور:

المصدر – “النيلين“