ناشطة سودانية: بقينا نقسم الليمونة نصين .. نص نعمل منو كوز عصير لحبوبتي العيانة والنص التاني..!

قالت ناشطة سودانية ورسامة: نحن في الحرب دي بقينا نقسم الليمونة نصين نص نعمل منو كوز عصير لحبوبتي العيانة.

وبشأن النص الثاني من الليمونة أكملت الرسامة “هنو قمر” بحسب رصد محرر “أخبار الخليج 365” على شبكات التواصل الاجتماعي: النص من التاني بنعصر منو في العدس وفي الشطة ولمن يفضل باقي الليف باكلو عشان الحيرقان العملو لي العدس، والباقي بعمل بيهو اباطي من ريحة العرق لأنو انا في حتة أرقى شئ فيها الكلونيا.

ووجد حديث الناشطة تفاعل متباين على شبكات التواصل من متابعي المنشور المثير للجدل، ما بين الضحك والسخرية والجدية.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً منذ خمسة أشهر للقضاء على تمرد قوات الدعم السريع وينتظرها نصر حاسم في معركة الكرامة.

شاهد تفاعل الجمهور:

الخرطوم – “أخبار الخليج 365”