تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار سخرية المتابعين والمعلقين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول لقاء جمع بين شاب سوداني والمودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا آية أفرو بأحد المطاعم السودانية بالمملكة العربية السعودية. وظهر الشاب وهو مذهول لحظة مقابلته المودل المثيرة للجدل, وصارحها بحبه الشديد لها قائلاً: (بحبك حب شديد والله). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين سخر من الشاب ومن انبهاره بالمودل, وكتب أحدهم (دا رقاد شديد وانبراش عديل). محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يصاب بالذهول لحظة مقابلته المودل آية أفرو بأحد المطاعم بالسعودية ويصارحها: (بحبك حب شديد والله) وساخرون: (رقاد شديد وانبراش عديل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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