أمريكا تطالب بـ«الوقف الفورى» للصراع فى السودان

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية طرفى الصراع فى السودان، الجيش السودانى، وقوات الدعم السريع، بوقف الأعمال العدائية بشكل فورى ودائم والكف عن التدخل فى العمليات الإنسانية وتسهيل وصول العاملين فى المجال الإنسانى.

وأعلنت واشنطن تقديم أكثر من 130 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية، لمساعدة المتأثرين بالأزمة القائمة فى السودان، والتى من المقرر أن توزع من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فيما طالبت السعودية المجتمع الدولى بدعم السودان، مؤكدة تواصل جهودها من أجل التوصل لحل سياسى مستدام، وذلك خلال كلمة لوزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع بالأمم المتحدة يناقش الأزمة فى السودان،

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان لها، أنه منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فى 15 إبريل، أدى العنف واسع النطاق وغير المبرر إلى نزوح 4 ملايين شخص داخل السودان، كما أجبر أكثر من مليون شخص على الفرار إلى الدول المجاورة.

وأكدت الخارجية أن الولايات المتحدة هى أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للاستجابة للأزمة فى السودان، وبهذا الدعم الإضافى، يصل إجمالى المساعدات الإنسانية الأمريكية لشعب السودان والدول المجاورة التى تدعم اللاجئين السودانيين إلى 840 مليون دولار فى هذه السنة المالية.

وأوضحت أنه لن تحل المساعدات الإنسانية وحدها هذا الصراع، إلا أنها ستنقذ الأرواح وتخفف من المعاناة، لكن التدخل فى العمليات الإنسانية، بما فى ذلك من خلال مداهمة المرافق الإنسانية وفرض العوائق البيروقراطية، يزيد من صعوبة الوصول إلى من هم فى أمس الحاجة إلى المساعدات.

المصري اليوم