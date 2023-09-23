شاكوش سافر معها وخان زوجته.. حورية فرغلي تفضح اسم الممثلة

بعد تداول اسمها في قصة الخيانة الزوجية بين الفنان المصري حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، خرجت حورية فرغلي عن صمتها لتبرئ نفسها وتفضح اسم الممثلة.

وردت الممثلة بشأن ربط الجمهور بين اسمها واسم حسن شاكوش بعد أن قالت طليقة مطرب المهرجانات أنه على علاقة بفتاة ثالث حرف من اسمها “الراء”، نافية علاقته به.

وقالت خلال مقابلة عبر “يوتيوب”، “في مليون اسم اشمعنا حورية مسكتوا فيه، وأنا عمري ما شوفت شاكوش، بس بحب أغانيه، وزعلانة أنه طلق ريم، لو مكنش في حب جامد بينهم مكنش هيكون في خناقاتهم، هي بتحبه اوي وغيروة عليه، بس هو مش عايز يبان قدام الناس أنه بتاع ستات”.

كما تابعت “ريم المفروض كانت تتعلم إزاي تخلي حسن ميبصش لحد غيرها، اللي اسمها سارة دي أنتو سافرتوا مع بعض وخرجتوا مع بعض، فمحبتش اسمي يجي في حاجة زي دي، أنا زعلت أن الموضوع خصوصا أنه داخل في حتة الشرف، فلما تقولي اسمي هخرب لكم الدنيا”.

وكانت ريم طارق كشفت في وقت سابق أن شاكوش خانها مع ممثلة مشهورة كانت تعاني من وعكة صحية، رفضت ذكر اسمها لكنها بيَّنت أن الحرف الثالث من اسمها هو حرف الراء. ما دفع الكثير من المتابعين إلى الربط بين حورية فرغلي وشاكوش.

وقالت: “كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية تالت حرف من اسمها “ر” راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي؟”.

يشار إلى أن ريم صادق قد أثارت جدلا واسعا في حفل زفافها على حسن شاكوش، مارس الماضي، حيث فاجأت الحضور في القاعة التي احتضنت الحفل، وقامت بالسجود وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض.

وبعد أقل من شهرين دب الخلاف بين الثنائي، وتبادل الطرفان الاتهامات في العلن، ليعلن في يوليو الماضي طلاق حسن شاكوش من زوجته ريم طارق غيابيا بعدما حرر محاميه محضرا بقسم الشرطة أثبت فيه انتهاء صلة موكله وريم كزوجين.

العربية نت