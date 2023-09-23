جبريل إبراهيم: الذين يتهمونني بالخيانة لم يقدموا معشار ما قدمناه للجيش في هذه الحرب

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قال جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة إن الذين يتهمونني بالخيانة لأن حركتي أعلنت موقف الحياد في القتال الدائر لا يعرفون خلفيات ذلك الموقف و لا بدور الوساطة التي كنا نقوم بها للحيلولة دون اندلاع الحرب.
ولم يقدموا معشار ما قدمناه للجيش في هذه الحرب، مؤكداً عبر صفحته الرسمية إن كانوا خونة لما كان في وفد القائد العام للجيش في رحلته لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
العربية – السودان
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