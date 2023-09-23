علي الصادق يخاطب الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي

خاطب السيد السفير علي الصادق علي، وزير الخارجية مساء أمس الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣م الاجتماع الوزاري التنسيقي رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال أعمال الدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث تناول في كلمته مجريات الأوضاع الداخلية وتطوراتها والجهود التي تضطلع بها حكومة السودان لإنهاء تمرد مليشيا الدعم السريع المحلولة. كما تطرق الخطاب إلى التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومحاربة الحملة الشرسة ضد الرموز الإسلامية، وحملات تدنيس وحرق المصحف الشريف، وقضايا حوار الأديان، والتعايش الديني، والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها كل من المملكة المغربية ودولة ليبيا جراء الزلال والسيول التي طالت البلدين الشقيقين مقدما تعازي السودان حكومة وشعبا للاشقاء في المغرب وليبيا. سونا

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