الإعلان عن انطلاق مبادرة الأيادي المنتجة بولاية كسلا

أعلنت الإدارة العامة للشباب والرياضة بولاية كسلا عن تبنيها مبادرة مشروع الأيادي المنتجة والتي تستهدف توفير فرص عمل للشباب بالولاية عبر مشروعات إنتاجية بنظام الشراكات الذكية. وأكد مدير الإدارة العامة للشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضه ولاية كسلا المهندس أدم محمد أدم جرنوس خلال ترأسه الإجتماع التفاكري الثاني للمبادرة على اهمية دعم المبادرات التي تستهدف الشباب موضحا أن الإدارة لها مراكز شبابية منتشرة بكل محليات الولاية وجاهزة لتنفيذ المبادرة والتي وصفها بالمهمة في تشغيل الشباب وتحريك الموارد الاقتصادية والاستثمارية. الى ذلك عبر رئيس المبادرة الناشط في التنمية المستدامة الاستاذ فخرى فركاوى عن تقديره لحكومة ولاية كسلا وإدارة الشباب والرياضة والجهات المختصة بالولاية لتفاعلهم الكبير مع المبادرة مؤكدا ان المبادرة التي ترعاها إدارة الشباب والرياضة تأتي بهدف تطوير الصناعات المحلية عن طريق الشراكات عبر نظام المساهمة للخروج من مشاكل وتعثر الممول وقال لابد من الاستفادة من المواد الخام وتحويلها إلى منتجات لخلق فرص عمل للشباب وتقليل نسبة التضخم بالبلاد مشيرا الى أن الانتاج يعد الركيزة الأساسية لمواجهة عقبات التنمية. فيما أشار محمد بابكر الحاج من إدارة الابداع الشبابي بالشباب والرياضة بالولاية الى ان مشروع الأيادي المنتجة يستهدف كافة الشباب بالولاية على اساس تكوين شراكات ذكية بين الشباب وبين الجهات الممولة و ابان ان صيغة التمويل قائمة على بناء الأسهم وضمان المشروع وإستمراريته وغير مستردة. وأمن الاجتماع على تكثيف وتضافر الجهود بين كافة الجهات المختصة للبدء الفورى في ترجمة المشروع الى واقع عملى وكشف عن اقرار الشراكة الأولية مع كلية كسلا التقنية والتدريب المهني ومؤسسة كسلا للتمويل الأصغر، ويستهدف المشروع كل الشباب الخريجين وغير الخريجين واصحاب الأفكار الانتاجية غير التقليدية . سونا

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