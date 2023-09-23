البرهان يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية

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التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالمدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان.
وناقش معه التزامات السودان بموجب قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بشروط التعاون مع المحكمة الجنائية.
الجزيرة – السودان
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