البرهان يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية

THE HAGUE, NETHERLANDS - JULY 23: View of the International Criminal Court as Dutch prosecuters consider a war crimes investigation of the Malaysia Airlines crash July 23, 2014 in The Hague, The Netherlands. Malaysia Airlines flight MH17 was travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur when it crashed killing all 298 on board including 80 children. The aircraft was allegedly shot down by a missile and investigations continue over the perpetrators of the attack. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالمدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان. وناقش معه التزامات السودان بموجب قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بشروط التعاون مع المحكمة الجنائية. الجزيرة – السودان

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