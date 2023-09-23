عادت نجمة السوشيال ميديا الملقبة بالحسناء أمنية شهلي, للظهور على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة طويلة من الغياب. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت نجمة السوشيال ميديا الشهيرة باسم منوية شهلي في مقطع فيديو من داخل سيارتها. وقامت منوية خلال المقطع القصير بتقليد الفنانة الشهيرة إنصاف مدني في طريقة حديثها عن المجال الذي كانت ستعمل فيه إذا لم تكن مطربة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تعود للظهور على مواقع التواصل بتقليد الفنانة إنصاف مدني بطريقة مضحكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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