صلاح قوش هاجم الفريق أول صلاح عبد الله “قوش”, المدير العام الأسبق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بالسودان النشطاء الذين أطلقوا على الجيش السوداني اسم (جيش كيزان). وقال قوش في تسجيل صوتي متداول رصده محرر موقع النيلين: (ما يبقى الجيش جيش كيزان مش أحسن من يبقى جيش شيوعيين وبعثيين). وتابع تصريحاته القوية: (نحنا اشتغلنا مهنة الموت البتخافوا منها عشان انتو تقعدوا وتأكلوا الأيسكريم وتتبجحوا عبر السوشيال ميديا). عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بحديث مدير جهاز الأمن السابق ووصفوا تصريحاته بالقوية والحقيقية, وكتب أحدهم (أضرب يا قوش.. قوش يضرب ولا يبالي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر عبر تسجيل صوتي.. صلاح قوش: (ما يبقى الجيش جيش كيزان مش أحسن من يبقى جيش شيوعيين وبعثيين ونحنا اشتغلنا مهنة الموت البتخافوا منها عشان انتو تقعدوا وتأكلوا الأيسكريم) ومتابعون: (أضرب يا قوش) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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