الكويت .. سيدة تصرخ في المول : “أنا المهدي المنتظر” – شاهد الفيديو

اتخذت الشرطة الكويتية ما وصفته بـ” الإجراءات اللازمة” أمس تجاه سيدة ادعت أنها “المهدي المنتظر”.

وكانت السلطات الكويتية تحركت سريعا، الجمعة، بعد تداول مقطع فيديو لسيدة في أحد المجمعات التجارية ادعت فيه أنها “المهدي المنتظر”.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في تدوينة على منصة “إكس” إن السلطات تحركت بعد تداول مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وثق ظهور سيدة في أحد المجمعات التجارية بحالة غير طبيعية.

وأفادت الداخلية بأنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة من قبل الجهات المعنية.

وكانت وسائل إعلام كويتية قد قالت إن الفيديو سجل في “مجمع الافنيو” وأن السيدة كانت تصرخ بصوت عال وتدعي أنها “المهدي المنتظر”، فيما لم يكشف شيء عن جنسية السيدة أو حالتها العقلية.

صحيفة الإمارات اليوم