منتخب السويد النسائي يدخل على خط أزمة “قبلة المونديال”

ظهرت لاعبات منتخبي السويد وإسبانيا لكرة القدم، الجمعة، مع لافتة تحمل عبارة “معركتنا هي معركة عالمية”، وذلك في أول ظهور لبطلات العالم بعد أزمة “قُبلة المونديال” الأخير.

وعبّرت لاعبات السويد عن دعمهن للفريق الإسباني، قبل مواجهة الفريقين في بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي انتهت بفوز سيدات “لا روخا” بثلاثة أهداف لهدفين.

جاء اللقاء الذي أقيم في مدينة غوتنبرغ السويدية، كإعادة لموقعة نصف نهائي المونديال، حين فازت إسبانيا بهدفين لهدف، قبل أن تحسم اللقب بهزيمة المنتخب الإنكليزي بهدف نظيف.

وفي سياق متصل، كشفت وكالة أسوشيتد برس، الجمعة، أن اتحاد كرة القدم الإسباني قرر إزالة عبارة “كرة قدم نسائية” من اسم المنتخب الوطني، أملا في أن يعكس ذلك “تحولا في المفاهيم”، ورؤيته للرياضة.

عادة ما يتضمن اسم منتخب السيدات “كرة القدم النسائية”، وبإزالة الكلمة، يصبح منتخبا النساء والرجال رسميا معروفا باسم “منتخب إسبانيا الوطني لكرة القدم”.

وكانت غالبية لاعبات إسبانيا، المضربات منذ قضية قبلة الرئيس السابق لاتحاد اللعبة المحلي، لويس روبياليس، للاعبة جيني هيرموسو، قد وافقن على الالتحاق بالمنتخب لمواجهتي السويد وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية، عقب التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد والحكومة الإسبانية.

وقال رئيس المجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الثقافة والرياضة، فيكتور فرانكوس، الأربعاء: “لقد توصلنا إلى سلسلة من الاتفاقيات التي سيتم وضعها وتوقيعها من قبل الاتحاد والمجلس الأعلى للرياضة”.

وأضاف: “من بين اللاعبات الـ 23 اللواتي تم استدعاؤهن، طلبت اثنتان إمكانية مغادرة المعسكر التدريبي لأسباب (…) تتعلق بعدم الراحة الشخصية”.

ولم يكشف ممثل الحكومة عن هوية اللاعبتين المعنيتين، لكنه أكد أنهما “لن تتعرضا لعقوبات”، خلافا لما تم الإعلان عنه سابقا.

والإثنين، أحدثت المدربة الجديدة لمنتخب “لا روخا”، مونتسي تومي، مفاجأة بعدما استدعت لمباراتي السويد وسويسرا 15 بطلة للعالم، ولاعبات أخريات طالبن بعدم اختيارهن لحين إجراء تغييرات جذرية داخل اتحاد كرة القدم، عقب فضيحة القبلة القسرية لروبياليس على شفتي نجمة المنتخب، هيرموسو، خلال حفل التتويج باللقب العالمي في أستراليا الشهر الماضي.

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