“قلق حول إصابة ميسي” بعد خروجه مبكرا من مباراة في الدوري الأميركي

خرج النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في الدقيقة 37 من مباراة فريقه إنتر ميامي أمام تورونتو في الدوري الأميركي لكرة القدم، الأربعاء، في ظل شكوك حول إصابة عضلية.

وغاب ميسي عن مباراة إنتر السابقة، السبت الماضي، والتي خسرها فريقه أمام أتلانتا 5-2، بسبب إرهاق عضلي، قبل أن يغادر الملعب، الأربعاء، حيث بدا في وضعية غير مريحة.

كذلك، غادر زميله السابق في برشلونة الإسباني، جوردي ألبا، أرضية الملعب في الدقيقة 34.

وأوضح المدرب الأرجنتيني، خيراردو “تاتا” مارتينو، أن الثنائي سيغيب عن مباراة دربي فلوريدا، الأحد، أمام أورلاندو سيتي، مشيرا إلى أنه غير متأكد من مشاركتهما في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الأسبوع المقبل.

وقال “علينا أن نمضي يوما بعد يوم ونرى تقرير الطبيب وما يقولونه لنا وسنقرر. من الواضح أنه لا توجد فرصة لوجودهما، الأحد”.

ودافع مارتينو عن قرار إشراكهما أمام أتلانتا “لا أعتقد أن الأمر جديد أو أكبر مما كانا يعانيان منه. إنه مجرد إرهاق، ولا أعتقد أن هناك إصابة عضلية”.

وأضاف ردا على تعرضهما للضغوط من أجل المشاركة “كل شيء كان جاهزا كي يشاركا (…) لا يوجد احتمال لذلك. إذا قررنا مشاركتهما فهذا لأنهما كانا جاهزين للعب”.

وتابع “بعد التحدث معهما، لم يعد لدي نفس التشاؤم الذي كان لدي عندما اضطررت إلى إخراجهما”.

وخاض ميسي 12 مباراة في فترة 48 يوما منذ بداية مشواره في الولايات المتحدة في أواخر يوليو الماضي، وقد استُبدل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فازت بها الأرجنتين على الإكوادور 1-صفر ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في السابع من الشهر الحالي، ومن ثم غاب عن مواجهة بوليفيا بعد خمسة أيام.

ورغم ضربة خروج اللاعبَين، تمكن ميامي من تحقيق فوز ساحق على حساب تورونتو برباعية نظيفة.

ويبقى إنتر ميامي في المركز 13 ضمن المنطقة الشرقية من أصل 15 فريقا، إلا أنه يحافظ على حظوظه في التأهل إلى الأدوار النهائية، لكن مارتينو شدد بأن أولويته هي نهائي الكأس أمام هيوستن في 27 سبتمبر الحالي.

فرانس برس